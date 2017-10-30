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Первая в мире криптовалюта поднялась до максимума в 6 306,58 долларов по индексу цен на CoinDesk в 20:30. 

К утру понедельника, 30 ноября цена Bitcoin снова немного снизилась, и сейчас он торгуется около 6125 долларов, сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на CoinDesk.

Тем не менее, аналитики отмечают, что увеличение происходит в то время, когда биткоин наиболее знаменит в глазах общественности, а бизнес-лидеры теперь обсуждают биткоин почти ежедневно.

В настоящее время капитализация биткоина составляет 102 млрд долларов, а совокупная капитализация криптовалютного рынка - 178 млрд долларов.

Как ранее сообщал ForUm, Национальный банк Украине не признает криптовалюты ни валютой, ни платежным средством. 
ForUm

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