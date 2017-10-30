Нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук заявил, что сделает все, чтобы 7 ноября прийти на пленарное заседание Верховной Рады. Об этом он сказал в ходе брифинга 30 октября, сообщает 112 Украина.
«Пока что, к сожалению, ходить не могу, хотя стараюсь и буду делать все, чтобы в следующий вторник присутствовать на пленарном заседании парламента при любых обстоятельствах», - заявил Мосийчук.
Напомним, накануне нардеп сообщал, что его состояние стабильное, из его тела вытащили от 30 до 40 поражающих элементов, 5 – еще нет.
Как сообщал ForUm, в среду, 25 октября, в 22:15 возле редакции телеканала Эспрессо на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого пострадали три человека, среди них Игорь Мосийчук и политолог Виталий Бала, два человека погибли – охранник депутата Руслан Кушнир и бывший полицейский Михаил Мормиль, который проходил мимо
Он считает, что в покушении есть «российский след».
Правоохранители рассматривают теракт со стороны России как основную версию покушения.
В то же время юрист-криминолог Анна Маляр считает, что взрыв, вероятно, был покушением на жизнь Мормиля.
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