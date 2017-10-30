Адвокаты народного депутата Игоря Мосийчука намерены обратиться к следователю по поводу квалификации дела о взрыве как двойное убийство и покушение на общественного деятеля. Об этом Мосийчук сказал на пресс-конференции в больнице.

«Уже сейчас мои помощники и адвокаты готовят обращение к следователю относительно дополнительной квалификации преступления - как двойное убийство, поскольку погибли два человека в результате террористического акта, и как покушение на государственного деятеля, предусматривающей пожизненное заключение как результат наказания», – отметил нардеп, сообщает УНИАН.

Как сообщал ForUm, в среду, 25 октября, в 22:15 возле редакции телеканала Эспрессо на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого пострадали три человека, среди них Игорь Мосийчук и политолог Виталий Бала, два человека погибли – охранник депутата Руслан Кушнир и бывший полицейский Михаил Мормиль, который проходил мимо.

Народный депутат считает, что в покушении есть «российский след».

Правоохранители рассматривают теракт со стороны России как основную версию покушения.

В то же время юрист-криминолог Анна Маляр считает, что взрыв, вероятно, был покушением на жизнь Мормиля.