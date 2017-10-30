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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что не стоит проводить параллелей между испанским регионом Каталонией, объявившим независимость, и аннексированным Россией Крымом. Он сказал об этом после встречи с министром иностранных дел Испании Альфонсо Дастисом 30 октября в Киеве, сообщает Радио Свобода.

«Здесь по определению нельзя проводить никаких параллелей. Представьте, что сейчас в Каталонии было бы две тысячи российских танков и бронированных машин, тысячи российских регулярных войск и десятки тысяч российских наемников. Все это было бы подконтрольно России... Но в смысле попыток России вести гибридную войну против всей Европы, чтобы ее ослабить, у нас действительно есть общие вызовы», - сказал глава МИД Украины.

Напомним, парламент Каталонии на заседании 27 октября проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости автономии от Испании. Голосование проходило тайно. Депутаты от оппозиционных фракций покинули зал перед началом голосования, назвав его незаконным.

В тот же день, 27 октября, сенат Испании проголосовал за активацию статьи 155 Конституции страны, которая предусматривает введение прямого управления в Каталонии.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что правительство страны приняло решение о роспуске парламента Каталонии.

О непризнании отделения региона высказались лидеры большинства ведущих стран мира, в том числе Украина. Государственный департамент США заявил, что Каталония является неотъемлемой частью Испании.

Масштабный политический кризис в Испании начался после того, как каталонские лидеры 1 октября, вопреки решению Конституционного суда, провели референдум о независимости.

Правительство Каталонии утверждало, что при явке в 43% за независимость проголосовали 90,18% участников, против - 7,83%. Еще 1,98% пришедших на участки бросили в урны пустые бюллетени.
ForUm

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