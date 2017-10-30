Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает следующего транша от Международного валютного фонда для Украины в размере около 1,9 миллиарда долларов в 2018 году.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Fitch, сообщает Экономическая правда.

«Fitch ожидает следующего транша программы (возможно, 1,9 млрд долларов) в следующем году после утверждения бюджета 2018 года и соглашения между МВФ и правительством относительно изменений формулы для корректировки тарифов на отопление в домашних хозяйствах», - говорится в нем.

Дальнейшие выплаты от МВФ и других международных партнеров будут зависеть от прогресса в повестке дня структурных реформ, прежде всего земельной реформы и достижения результатов с точки зрения приватизации и борьбы с коррупцией, которая подвержена задержкам и рискам исполнения, связанными с началом избирательного сезона 2019 года.

Валовые потребности во внешнем финансировании (сальдо счета текущих операций, а также сроки погашения государственного и частного секторов) ослабли, но в среднем будут составлять 70% международных резервов в 2018-2019 годах.

Fitch ожидает, что дефицит текущего счета увеличится до 4,1% ВВП в 2017 году и в среднем на 4% в 2018-2019 годах.

В краткосрочной перспективе материальные чистые внешние заимствования частным сектором маловероятны, то есть заимствование из государственного сектора обеспечит основную часть внешнего финансирования.

Как сообщалось, министр финансов Александр Данилюк в Вашингтоне не смог договориться с МВФ о цене газа на текущий отопительный сезон.

МВФ категорически отказался менять ранее согласованные с правительством Украины условия определения цены газа для населения на отопительный сезон 2017-2018 годов, который должен привести к ее повышению на 17,6%.

Национальный банк ожидает поступления очередного транша Международного валютного фонда по программе EFF в первом квартале 2018 года, а не в конце 2017, как предполагалось ранее.