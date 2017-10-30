Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины №2150-V ІІІ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно повышения пенсий». Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

Закон уточняет перечень расходов, осуществляемых на социальную защиту и социальное обеспечение граждан из госбюджета Украины и местных бюджетов.

«Указанный закон системно связан с законом «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий», реализация его норм позволит определить источники финансового обеспечения отдельных социальных выплат и разграничить указанные расходы между бюджетами», - говорится в сообщении.

Документ вступает в силу одновременно с Законом Украины также от 3 октября 2017 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий».

Напомним, 3 октября Верховная Рада приняла пенсионную реформу, которая предусматривает повышение необходимого страхового стажа для выхода на пенсию до 25 лет в 2018 году и ежегодным постепенным повышением до 35 лет до 2028 года. Также предусматривается повышение пенсий 9 млн пенсионерам на сумму от 200 до 1000 грн с октября.