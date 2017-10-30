Украинский документальный фильм «Воздушные защитники» занял первое место на VIII Варшавском фестивале авиационных фильмов «FlyFilmFestival».

Об этом сообщил генеральный директор компании NEXTFILM Дмитрий Штаде.

«Первое место среди документальных фильмов занял фильм «Воздушные защитники» на VIII Международном фестивале авиационных фильмов «FlyFilmFestival», - написал он в Facebook.

По словам Штаде, в конкурсной программе фестиваля, который длился с 26 по 28 октября, были обе части фильма.

Фильм повествует об экипаже транспортного военного самолета Aн-26, сбитого 14 июля 2014 года над Луганском.

«Воздушные защитники» уже демонстрировался в Варшаве в апреле этого года. Кроме того, показ состоялся в нескольких европейских странах, в частности Франции, Германии и Австрии.