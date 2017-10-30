также в разделеПроисшествия
Стихия в Украине: Поваленные деревья придавили водителя и травмировали ребенка 30
Взрыв снаряда на Харьковщине унес жизнь мужчины 37
В Украине почти 400 сел остались без света 30
Сутки в АТО: 15 обстрелов, один военный ранен 55
Стихия на Закарпатье: обесточены села, частично перекрыт перевал 40
За нападение на избирательный участок задержаны 24 человека 64
В Одессе неизвестные пытались захватить воинскую часть 192
На Харьковщине в ДТП попал автобус со школьниками: 9 пострадавших 47
В Каменском бетонная плита убила подростка 85
На Харьковщине неизвестный открыл стрельбу: три человека ранены 69
На Донетчине мужчина взорвал гранату возле кафе: есть пострадавшие 466
Пропавшего в 2014 году крымского татарина нашли мертвым 87
АТО: Боевики применяют артиллерию, ранены двое военных 35
В ДТП в Польше погиб украинец, трое травмированы 37
На Львовщине в результате обвала породы в шахте пострадали 3 горняков 47
Сутки в зоне АТО: 20 обстрелов, ранен 1 военный 32
В Донецке в жилом доме прогремел взрыв, пострадали 5 человек 77
В Харькове парень с балкона открыл стрельбу по прохожим 47

В селе Хотов Киево-Святошинского района при неосторожном обращении с гранатой произошел взрыв, в результате чего 30-летний местный житель и его 60-летняя мать получили телесные повреждения разной степени тяжести и доставлены в больницу. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

О взрыве сообщила соседка.

На месте происшествия специалисты-взрывотехники обнаружили фрагменты гранаты РГД-45, предохранительную скобу, которые направлены на проведение соответствующих экспертиз.

30-летний мужчина объяснил работникам полиции, что гранату он нашел два года назад и хранил дома.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21
Теги