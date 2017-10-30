В селе Хотов Киево-Святошинского района при неосторожном обращении с гранатой произошел взрыв, в результате чего 30-летний местный житель и его 60-летняя мать получили телесные повреждения разной степени тяжести и доставлены в больницу. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
О взрыве сообщила соседка.
На месте происшествия специалисты-взрывотехники обнаружили фрагменты гранаты РГД-45, предохранительную скобу, которые направлены на проведение соответствующих экспертиз.
30-летний мужчина объяснил работникам полиции, что гранату он нашел два года назад и хранил дома.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.
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