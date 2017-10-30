В Украине, по предварительным подсчетам, победу на выборах глав ОТГ получили 14 кандидатов от «Батькивщины» и 11 самовыдвиженцев, которые шли при поддержке партии. Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Ранее в эфире NewsOne Юлия Тимошенко объявила результаты экзит-пола, проведенного местными общественными организациями совместно с «Батькивщиной Молодой» в 59 ОТГ.

«По его результатам «Батькивщина» одержала победу на выборах в объединенных территориальных общинах (ОТГ), которые состоялись 29 октября во всех областях Украины», - говорится в сообщении.

ВО «Батькивщина» выдвинула своих кандидатов в 200 объединенных территориальных общинах. В частности, 3698 кандидатов в депутаты городских, сельских и поселковых советов, 56 кандидатов на должность глав – 13 городских, 43 сельских и поселковых ОТГ.

Напомним, в воскресенье, 29 октября, прошли первые выборы депутатов сельских, поселковых и городских советов и соответствующих сельских, поселковых и городских председателей в 201 объединенной территориальной общине во всех областях.

Партия «Блок Петра Порошенко «Солидарность» заявила о победе на выборах в ОТГ.