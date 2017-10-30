Прокуратура Киева сообщила о подозрении одному из руководителей отдела криминальной полиции Деснянского райуправления по факту содействие преступным действиям злоумышленников, которые похитили столичного бизнесмена и требовали 500 тысяч гривен за его освобождение. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Как установлено следствием, в сентябре текущего года указанный полицейский, используя свои знакомства и будучи осведомленным о способах проведения оперативных мероприятий по установлению местонахождения лиц, предоставил двум мужчинам сведения о местонахождении одного из столичных предпринимателей.

«Воспользовавшись этими данными, 29 сентября указанные мужчины на территории Ривного совершили похищение бизнесмена. После этого, при соучастии полицейского, злоумышленники вывезли потерпевшего на автомобиле в одно из сел в Киево-Святошинском районе Киевской области, где удерживали около суток, требуя отдать им денежные средства в сумме 500 тыс. гривен», - говорится в сообщении.

30 сентября в ходе совместной спецоперации прокуратуры и Нацполиции потерпевшего освободили, а двух похитителей задержали.

В дальнейшем в ходе досудебного следствия была установлена ​​причастность к этому преступлению указанного полицейского, которому объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 146 УК Украины (пособничество в похищении и незаконном лишении свободы человека из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц).

Кроме того, 27 октября суд удовлетворил ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное следствие в уголовном производстве продолжается.