В Харьковской области мужчина умер в результате взрыва снаряда.

По данным облполиции, 45-летний житель Купянска получил многочисленные телесные повреждения и был госпитализирован в хирургическое отделение местной больницы, где скончался.

Сообщение о взрыве на улице Загреблянской поступило в дежурную часть Купянского отдела полиции вчера в 15:20 от дежурного Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа отдела полиции и работники взрывотехнического управления харьковской полиции. Установлено, что 45-летний мужчина занимался поисками металлолома. После очередной находки он решил разобрать один из таких предметов, в результате чего во дворе мужчины произошел взрыв.

При осмотре места происшествия правоохранители обнаружили и изъяли артиллерийский бронебойный снаряд с зарядом взрывчатого вещества внутри калибром 76 мм со следами коррозии времен Второй Мировой войны.

Изъятое направлено на экспертизу.

Следственным факт происшествия внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, что карается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.