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Экс-министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус заявляет, что Украина прошла экономическое дно полтора года назад, сейчас в стране наступила стадия раннего роста экономики. Об этом он сказал в эфире 112 Украина.

«Вот в чем я абсолютно уверен – что дно пройдено, оно пройдено где-то полтора года назад. Сейчас рост, который далеко нас не удовлетворяет, но это классическая ситуация – ранняя стадия экономического роста. Когда многие еще лежат «полумертвые» – бизнес, предприниматели, банки, им нужно «искусственное дыхание», но вскоре они начнут по чуть-чуть вставать, зарабатывать. Есть отложенный спрос по разным категориям – рознице, туризму, по строительству и так далее. Это мне напоминает ситуацию после финансового кризиса 2008 года, когда еще в 2010-м никто не верил в Европе и странах Балтии, что будет рост. Конечно, это было только начало», - пояснил экс-чиновник.

Абромавичус добавил, что в стране заложен фундамент для роста экономики и что он будет вне зависимости от политической ситуации.

Напомним, на днях Нацбанк улучшил прогноз ВВП Украины на 2017 год до 2,2%. Ранее прогноз роста ВВП Украины составлял 1,6%. Рост прогнозируется благодаря лучшей, нежели ожидалось, активности отраслей экономики. 
ForUm

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