Ключевая причина задолженности по выплате заработных плат в Украине – ситуация на Донбассе, где сформировано более половины всех долгов. Главная причина роста долгов - последствия зимней блокады региона, которая обусловила потерю 1% роста ВВП государства в целом. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

Так, по состоянию на 1 октября наибольший объем задолженности (77,6% общего объема долгов) зафиксирован в промышленности, 31,7% этого объема приходится на Донецкую область и 14,5% - на Луганскую. Общая сумма задолженности по стране составляет 2,47 млрд грн.

Вместе с тем динамику снижения задолженности демонстрируют Житомирская, Закарпатская, Львовская, Херсонская, Харьковская области.

По ряду других областей, где зафиксирован рост долгов на экономически активных предприятиях, наблюдается тренд физического роста количества предприятий-должников. Рост долгов по зарплате по каждому из таких предприятий – незначительный, однако статистически он влияет на процентный показатель общего роста задолженности.

Напомним, по данным Госстата средний показатель заработной платы в Украине в сентябре вырос по сравнению с сентябрем 2016 на 37,2%. Причем больше всего выросли зарплаты военных, педагогов и врачей. В региональном разрезе рост демонстрируют экономически активные предприятия всех регионов Украины.

Как сообщал ForUm, начиная с 25 января, активисты в военной форме и народные депутаты заблокировали три основные железнодорожные ветки, соединяющие оккупированную территорию Донбасса с остальной Украиной. Из-за этого были прекращены поставки антрацита на украинские ТЭС.

15 февраля Кабинет Министров ввел чрезвычайные меры в энергетической системе Украины.

24 октября в Кабмине заявили о преодолении последствий блокады Донбасса.