Киевский ночной клуб Jugendhub, где в субботу, 28 октября, правоохранители задержали 17 человек, не будет работать в течение двух месяцев. Об этом сообщила администрация заведения, передает 112 Украина.

«По информации полицейских, заведение опечатано и пока не будет функционировать», - отметила корреспондент.

Напомним, правоохранители задержали в ночном клубе Киева в Шевченковском районе 17 человек, у которых были наркотики, более 30 посетителей клуба ночью забрали в военкомат. Среди посетителей были 11 малолетних, их передали родителям.

В ходе обыска зафиксировано, что клуб функционирует без каких-либо разрешительных документов и находится в аварийном состоянии: в помещении нарушены нормы противопожарной безопасности, отсутствуют средства для тушения пожаров и не работают санузлы.