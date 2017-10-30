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Охрана военных арсеналов в Украине ничтожна, а военных прокуроров не допускают на территории воинских частей для проверок. Об заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос в эфире телеканала ZIK.

Он напомнил, что военная прокуратура после взрывов на складах боеприпасов в Калиновке и Балаклее начала проводить проверки состояния охраны арсеналов и обнаружила множество нарушений.

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«Однако начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко распорядился не допускать  военных прокуроров на территорию воинских частей», - заявил Матиос.

Как сообщал ForUm, 26 сентября около 22:00 возле города Калиновка Винницкой области на 48-м арсенале Вооруженных сил Украины произошел пожар с дальнейшей детонацией боеприпасов.

Военная прокуратура Центрального региона квалифицировала взрывы в Калиновке как диверсию.

На территории артбазы в Житомирской области выпасают скот и гуляют дикие звери.

 
ForUm

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