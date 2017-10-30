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Всего за минувшие сутки члены незаконных вооруженных формирований 15 раз нарушили режим тишины, ВСУ огнем 10 раз подавляли активность врага. В результате боевых действий один украинский воин получил ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Противник и в дальнейшем сконцентрировал огневую активность на донецком направлении, используя преимущественно пехотное вооружение.

Так, во второй половине дня боевики из автоматического гранатомета и стрелкового оружия обстреливали укрепления сил АТО в районе Авдеевской промзоны. В результате одного из этих обстрелов получил осколочное ранение украинский военнослужащий. Сейчас пострадавший находится в военно-медицинском лечебном учреждении, состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.

Кроме того, вечером НВФ из противотанковых гранатометов и пулеметов били по укреплениям украинской армии возле Луганского и Светлодарска, а вооружение БПМ несколько раз применяли неподалеку Зайцево.

На приморском направлении враг более часа вел огонь из противотанкового гранатомета и стрелкового оружия по защитникам Марьинки.

 
ForUm

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