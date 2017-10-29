Полиция работает в усиленном режиме в связи с проведением местных выборов в Украине.

Как сообщает департамент коммуникации Нацполиции, по состоянию на 09:00 открыто 1919 избирательных участков. Два участка открылись с опозданием: в селе Чайковичи Самборского района Львовской области и в селе Матусов Шполянского района Черкасской области. Несвоевременное открытие участков связано с повторным пересчетом избирательных бюллетеней.

В настоящее время не работает один избирательный участок – в селе Софиевка Белозерского района Херсонской области. Члены комиссии установили отсутствие в избирательных бюллетенях фамилии одного из кандидатов.

Вместе с тем, в период проведения избирательной кампании в территориальные органы полиции поступило 71 сообщение о событиях, связанных с этим процессом.

По результатам проверки этих сообщений следственными подразделениями открыто 6 уголовных производств. Два из них открыто в связи с поступлением информации о возможном подкупе избирателей путем раздачи так называемых «продуктовых наборов» -в Килийском районе Одесской области и в Хмельницком районе Хмельницкой области.

По всем фактам проводится проверка.

Напомним, в воскресенье, 29 октября, проходят первые выборы депутатов сельских, поселковых и городских советов и соответствующих сельских, поселковых и городских председателей в 201 объединенной территориальной общине во всех областях.