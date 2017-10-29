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Российские СМИ переврали президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, который на этой неделе совершил визит в Москву, приписав ему слова о «воссоединении Крыма с Россией». На «ошибку» перевода обратил внимание посол Украины в Австрии Александр Щерба, пишет Европейская правда.

«Примерно на 08:15 вы имеете возможность увидеть, как работают тоталитарные фейковые новости. Штайнмайер говорит на немецком: «Annexion». Переводчик сбивается и переводит: «Воссоединение с Россией» - написал он в Facebook.

 

 

При этом он сопроводил свое сообщение видеозаписью пресс-конференции немецкого президента с его российским коллегой, размещенного на YouTube-канале Ruptly. Просмотрев видеозапись, даже те, кто не владеет немецким языком, могут убедиться, что Штайнмайер говорил именно об аннексии. Переводчик, который осуществлял перевод на английский язык, после заминки сообщил о «воссоединении Крыма с Россией». Хотя в английском языке есть четкий аналог немецкому annexion – annexation, именно этот термин и употребляют западные чиновники, когда говорят о российской аннексии Крыма. Стоит отметить, что российские СМИ уже не впервые таким образом искажают слова европейских и натовских чиновников. Так, в начале года они переврали слова генсека НАТО Йенса Столтенберга об аннексии Крыма, назвав ее «присоединением».
 
ForUm

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