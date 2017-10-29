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В Чугуевском районе на автодороге Чугуев-Меловое произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали 9 человек.

По данным пресс-службы полиции Харьковской области, авария произошла в субботу, 28 октября около 16:00.

На момент происшествия в салоне микроавтобуса находилось 20 пассажиров, жителей села Новоосиново Купянского района: 15 учеников и пятеро учителей, сопровождавших детей на экскурсию. Дети возвращались домой в Купянский район с экскурсии по Харькову.

Предварительно установлено, что 49-летний водитель микроавтобуса «Мерседес», двигаясь в сторону с. Шевченково, не заметил впереди автомобиль «ВАЗ», который двигался в попутном направлении и осуществлял поворот налево и допустил с ним столкновение. В результате происшествия пострадали пассажиры микроавтобуса – семь детей в возрасте от 9 до 11, 29 и 31-летние женщины. 49-летний водитель «Мерседес» и 37-летний водитель «ВАЗ» от госпитализации отказались.

Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

 
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