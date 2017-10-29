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Так называемый суд оккупированного Луганска приговорил 21-летнего фаната футбольного клуба «Заря» Владислава Овчаренко к 17 годам тюрьмы строгого режима за шпионаж в пользу Украины. Об этом сообщил журналист Роман Бочкала, ссылаясь на родных заключенного.

«Он – настоящий герой. Даже под пытками не сменил своей позиции. Для Влада Луганск – это Украина. А не забыла ли о нем родная страна? Близкие обеспокоены, что переговоры об освобождении Овчаренко совсем затихли», – написал он в Facebook.

В ноябре 2016 года представители «министерства госбезопасности» террористической организации «ЛНР» заявили о задержании в Луганске «лидеров подпольной неонацистской группировки». Боевики обвинили Овчаренко и Артема Ахмерова в «шпионаже». Задержанные якобы были завербованы сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины с позывным Большой и Злой.

Представители ультрас «Зари» утверждали, что задержанных четверо и что к ним применяли силу.

24 ноября 2016 года фанаты «Зари» Вячеслав Украинский и Дмитрий Крамаренко признали свою вину в шпионаже и «надругательстве над флагом ЛНР», заявив, что отказываются от обмена и выезда на подконтрольную Украине территорию.
ForUm

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