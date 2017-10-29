Участники «Движения освобождения» заявили, что начали блокировать бизнес корпорации Президента Петра Порошенка «Roshen» в Виннице и Яготине. В заявлении «Движения освобождения» говорится, что активисты «хотят заставить избранного руководителя государства действовать в интересах всего общества, а не только себя лично».

«Когда мы шли защищать государство, его руководство обещало привлечь к ответственности воров и убийц из команды предыдущего президента. Вместо этого мы видим, что выбранный при отражении нами атак Путина Президент объединился с ворами и убийцами, и обогащается вместе с ними. Мы предложили Порошенко внести в ВР законопроект о создании антикоррупционного суда, который начнет отправлять за решетку таких как Насиров, Охендовский или Розенблат и законопроект о процедуре импичмента самому президенту, который должен работать исключительно в рамках закона, но Порошенко блокирует эти важные для страны решения», - заявили в «Движении».

Активисты призвали «не покупать товары в его магазинах, не пользоваться услугами его страховых компаний, банков – не давать ни гривни ни одной из его 104-х компаний, которые он указал в своей декларации».

Нардеп от «Самопомочи» Семен Семенченко заявил в комментарии Украинской правде, что участие в блокировании принимают активисты «Движения» и местные жители.

«Яготин - логистический центр, а в Виннице - один из заводов (Roshen)», - пояснил Семенченко. На вопрос, будут ли там стоять палатки, или блокировать будут митингами, он отметил: «По-разному».

Также он отметил: речь о блокировании идет не только в отношении Roshen, «но и всего бизнеса: транспортного, аграрного, страховых компаний, медиа».

«В других городах также будут (акции). Планируется обнародовать весь список. И постепенно участники «Движения освобождения» планируют это делать по всей стране», - подытожил нардеп.

Отмечается, что активисты будут блокировать грузовики в логистическом центре «Roshen» в Яготине.

У магазина в Виннице активисты будут призывать всех не покупать сладости фабрики.

Третья группа активистов обустроит лагерь в Луцке.