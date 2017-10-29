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В Совете Федерации РФ обвинили спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера в попытке сорвать минские договоренности. Об этом заявил председатель комитета по международным делам Константин Косачев, пишут РИА Новости.

«Отсутствие миротворцев из РФ не отвечает – а называя вещи своими именами, противоречит минским соглашениям, которые являются единственным вариантом разрешения ситуации на востоке Украины», – заявил Косачев.

Ранее спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер отметил, что россияне не могут участвовать в миротворческой миссии на Донбассе. Волкер считает, что Резолюцию ООН о миротворцах на Донбассе могут принять до конца этого года.

Напомним, 20 сентября Президент Украины Петр Порошенко призвал Совет безопасности ООН разместить миротворческую миссию на Донбассе. 

Ранее Россия направила председателю Совета Безопасности ООН Текеде Алему и генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу проект резолюции о размещении миротворцев на линии соприкосновения на Донбассе. 

Это мнение решительно отвергли в Украине, где отметили, что любая миротворческая миссия или под эгидой ООН, или ЕС, или ОБСЕ, должна располагаться на всей оккупированной территории, и, в частности, участке российско-украинской границы, и в такой миссии не может участвовать Россия как государство-агрессор.

РФ предлагает создать вооруженную стрелковым оружием миссию ООН для защиты наблюдателей ОБСЕ на востоке Украины на первоначальный период в шесть месяцев после отвода войск и военной техники от линии соприкосновения.

Президент Петр Порошенко исключил согласование размещения миротворческой миссии Организации Объединенных Наций (ООН) с представителями самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».

 
ForUm

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