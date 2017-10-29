также в разделеОбщество
Пограничники задержали направлявшегося в Донецк боевика 11
Активисты заявили о блокировании Roshen в Яготине и Виннице 29
В Украине проходят первые местные выборы в 201 общине 23
Обвиняемого в убийстве водителя BlaBlaCar наказали за погром в суде 64
НАБУ проверяет, есть ли у Розенблата паспорт ФРГ 34
В Украине ожидается ухудшение погоды 180
Полторак назвал основные причины небоевых потерь в армии 212
Активисты движения «Украинский выбор — Право народа» почтили память освободителей Украины от фашистов 64
Ночью Украина перейдет на зимнее время 131
Матиос: Небоевые потери среди военных превышают 10 тысяч человек 124
«Роснефть» из-за санкций остановила добычу нефти на участке в Черном море 74
В МВД заявили, что Мормиль с ними не судился 56
Amnesty International: Умеров и Чийгоз должны иметь право вернуться на родину 34
Прокуратура передала вертолетную площадку Януковича в управление государства 33
Взрыв на Соломенке: Погибший Мормиль два года судился с МВД 64
27 октября. Картина дня 80
Переяслав-Хмельницкому решили вернуть историческое название 165
На выходных в Украине будет дождливо, но тепло 54

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 16 раз нарушили перемирие, в ответ военнослужащие Вооруженных сил Украины 13 раз применяли пехотное вооружение.

«В результате боевых действий один украинский воин погиб, еще двое получили ранения», - сообщает пресс-центр штаба АТО.

Прошлые сутки ознаменовались увеличением обстрелов украинских позиций на донецком направлении.

Так, вечером враг дважды и по несколько часов обстреливал из пехотного вооружения  опорные пункты сил АТО в Авдеевский промзоне. Украинские бойцы отвечали противнику. Во время этого противостояния около 21:00 погиб один военнослужащий. Также в конце суток под гранатометным огнем врага оказались и гражданские дома мирных жителей окрестностей Авдеевки. Кроме того, вечером боевики из крупнокалиберных пулеметов били в районе Опытного, Песков, Зайцево.

На приморском направлении днем ​​оккупанты выпустили более 20 мин калибра 82 миллиметра по жилому сектору поселка Водяное, а после 18:00 под пулеметным огнем боевиков оказались позиции украинской армии у Старогнатовки и Широкино.

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги