За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 16 раз нарушили перемирие, в ответ военнослужащие Вооруженных сил Украины 13 раз применяли пехотное вооружение.

«В результате боевых действий один украинский воин погиб, еще двое получили ранения», - сообщает пресс-центр штаба АТО.

Прошлые сутки ознаменовались увеличением обстрелов украинских позиций на донецком направлении.

Так, вечером враг дважды и по несколько часов обстреливал из пехотного вооружения опорные пункты сил АТО в Авдеевский промзоне. Украинские бойцы отвечали противнику. Во время этого противостояния около 21:00 погиб один военнослужащий. Также в конце суток под гранатометным огнем врага оказались и гражданские дома мирных жителей окрестностей Авдеевки. Кроме того, вечером боевики из крупнокалиберных пулеметов били в районе Опытного, Песков, Зайцево.

На приморском направлении днем ​​оккупанты выпустили более 20 мин калибра 82 миллиметра по жилому сектору поселка Водяное, а после 18:00 под пулеметным огнем боевиков оказались позиции украинской армии у Старогнатовки и Широкино.