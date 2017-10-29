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Во время стрельбы в киевском ресторане ранен мужчина, сообщает пресс-служба столичной полиции.

В субботу, 28 октября, в 19:37 на линию 102 поступила информация о том, что в ресторане по ул. Евгения Коновальца в Печерском районе произошел конфликт между четырьмя неизвестными.

«В разгар мужчина кавказской внешности достал оружие и выстрелил. В результате пострадавший получил огнестрельное ранение в голову: его в тяжелом состоянии госпитализировали в медицинское учреждение. Злоумышленники скрылись», - сообщили в полиции.

На месте работает следственно-оперативная группа, правоохранители общаются со свидетелями и очевидцами. Подозреваемые разыскиваются.
ForUm

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