28 октября 2017 года в столичном парке Вечной Славы активисты Общественного движения «Украинский выбор — Право народа» провели памятные мероприятия по случаю 73-й годовщины освобождения Украины от фашистских захватчиков. Участники акции возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата, почтили минутой молчания память героев и провели торжественный митинг-реквием.

Открыл митинг Валерий Блидар, координатор по работе с общественными организациями и объединениями Движения «Украинский выбор — Право народа». «Всего несколько лет назад День освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков торжественно отмечался в нашей стране на самом высоком государственном уровне, а сегодня мы видим, как представители власти пытаются вытравить из памяти украинцев даже упоминание о подвиге наших дедов и отцов: переименовываются улицы и города, навязывается новая терминология — Великую Отечественную войну теперь называют Второй мировой, а День Победы предлагают заменить Днем памяти и примирения», — отметил представитель Движения. Украинцев заставляют поверить в то, что истинными героями войны 1941–1945 годов были воины ОУН-УПА. Такая фальсификация истории, убежден Валерий Блидар, «обязательно приведет к духовной деградации молодого поколения украинских граждан, превратив их в манкуртов, родства не помнящих».

Валерий Блидар зачитал участникам мероприятия обращение лидера Общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктора Медведчука. «Я уверен в мудрости украинского народа, который не забудет подвиг отцов и дедов, не предаст их память. А потому все попытки переписать историю обречены на провал», — отметил Виктор Медведчук. «Сберегая героические страницы нашей истории, мы доносим до нынешней молодежи уроки прошлого, сохраняем моральную основу воспитания будущих поколений. Ведь воины-освободители могут служить примером истинного патриотизма для молодых поколений, образцом несгибаемой силы духа и героизма», — подчеркнул лидер движения.

Выступавшие участники митинга выразили возмущение политикой декоммунизации, в рамках которой в Украине не только переименовываются улицы и города, не только фальсифицируется история Великой Отечественной, но и переписываются героические страницы истории нашего народа.

«Мы в неоплатном долгу перед героями-освободителями и не имеем права забывать об их подвиге! — сказал генерал-майор Валерий Башков, представитель Всеукраинской общественной организации «Союз советских офицеров». — Память об этом подвиге и гордость за наших отцов и дедов помогут нам сохранить священную связь поколений».

«Сегодня в стране немало деятелей, которые называют себя истинными патриотами, а на самом деле агрессивной риторикой и экстремистскими действиями наносят удары по Украине, углубляя раскол и не позволяя урегулировать конфликт на Востоке, — считает Валерий Федотов, руководитель Общественного объединения «Всеукраинский союз ветеранов «Боевые побратимы». — Но примером истинного патриотизма являются герои Великой Отечественной, спасшие нашу Родину и весь мир от коричневой чумы».

А руководитель ВОО «Объединение славянского актива» Анатолий Безуглый подытожил: «Нам, детям и внукам героев той освободительной войны, есть чем гордиться. Мы — наследники Великой Победы ― понимаем, какие исторические ценности мы защищаем и почему мы это делаем».

Участники митинга выразили уверенность, что в будущем День освобождения Украины от фашистских захватчиков снова станет великим праздником во всех регионах, для всех граждан страны.

Такие мероприятия «Украинского выбора — Права народа» прошли по всей стране — от севера до юга, от запада до востока: в самом Киеве, в Киевской и Черниговской, Сумской и Полтавской, Львовской и Хмельницкой, Одесской и Винницкой, Запорожской и Днепропетровской областях. Память о подвиге воинов-освободителей обязывает нас ради будущих поколений «сшить» страну, восстановив ее территориальную целостность и народное единство.