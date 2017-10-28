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Президент Украины Петр Порошенко и специальный посланник президента США по Украине Курт Волкер скоординировали дальнейшие шаги по укреплению международного присутствия на Донбассе. Как сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства, встречи Порошенко и Волкера состоялась в пятницу, 27 октября, вечером.

«Стороны скоординировали дальнейшие шаги по укреплению международного присутствия на Донбассе  как в рамках усилий в нормандском формате, так и на международных площадках, прежде всего в Совете Безопасности ООН», - отмечается в сообщении.

Также собеседники обсудили безопасность в регионе и отметили принципиальную важность обеспечения надлежащего выполнения Минских договоренностей, прежде всего в части консолидации устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня, вывода из Украины российских оккупационных войск и техники.

Стороны уделили значительное внимание вопросу освобождения заложников, которые незаконно удерживаются на оккупированной территории и в российских тюрьмах. Волкеру было передано соответствующее обращение членов семей заложников и выражена надежда на его эффективную поддержку, прежде всего в контактах с российской стороной с целью их скорейшего освобождения и возвращения домой.

Во время встречи обсужден график ближайших контактов и переговоров в нормандском формате и в рамках деятельности спецпосланника США.
ForUm

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