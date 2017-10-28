Шевченковский районный суд приговорил экс-бойца «Правого сектора» Дмитрия Голуба, обвиняемого в убийстве водителя BlaBlaCar Тараса Познякова, к 2 годам ограничения свободы за погром в здании указанного суда во время заседания. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на текст приговора.

Отмечаются, что 30 сентября прошлого года Дмитрия Голуба доставили в зал заседания под конвоем, намеревались рассмотреть вопрос о продлении его содержания под стражей по делу об убийстве.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый нецензурно обзывал судью и других участников заседания, оторвал прикрепленную к полу деревянную скамейку и пытался ею выбить замок клетки. Он кинул часть скамейки в телевизор, тот разбился (стоимость – 5 460 грн).

Голуб признал свою вину и объяснил, что делал все это не из-за хулиганских побуждений, а пытаясь защитить свои права.

Суд признал его виновным в хулиганстве и приговорил к 2 годам ограничения свободы.

При этом дело об убийстве водителя BlaBlaCar начал рассматривать Киево-Святошинский районный суд Киевской области 24 октября.

Напомним, Голубу инкриминируется умышленное убийство из корыстных побуждений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а также незаконное присвоение автомобиля.

Второму обвиняемому – россиянину Луану Кингисеппу – все то же плюс незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Напомним, Тарас Позняков 4 апреля 2016 года выехал из Львова в Киев с попутчиками, которых нашел на сервисе BlaBlaCar. Последний раз пропавшего парня видели в селе Бобрица на заправке вместе с попутчиками, после этого связь с ним пропала. Его автомобиль найден в гаражном кооперативе Киева, который сдавался в аренду.

Полиция в рамках расследования уголовного производства по факту исчезновения Познякова объявила в государственный розыск двух подозреваемых: 36-летнего Дмитрия Голуба и 25-летнего Луана Кингисеппа.

В августе прошлого года Голуба арестовали.