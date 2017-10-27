Народные депутаты Верховной Рады от «Оппозиционного блока», в особенности Сергей Левочкин, представляют в парламенте интересы не украинцев, а Администрации Президента. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил народный депутат Украины, лидер политической партии «За життя» Вадим Рабинович.

«Такой человек, как Сергей Левочкин, нужен любой власти! Человек, который продаст за деньги своих избирателей, – самый полезный для власти куратор «оппозиции». Власть будет за него бороться и защищать, но никак не сажать за решетку. Любой власти нужны такие «шакалы», – отметил он.

Политик напомнил, что большинство «антинародных», по его мнению, решений парламента в последнее время были приняты при поддержке трех фракций: БПП, «Народный фронт» и «Оппозиционный блок».

«И если первые две из них – провластные фракции, и понятно, что они защищают свои законы, то предательство «Оппоблока» для меня является большим шоком. Его представители сидят на крючке у власти, проходят по ряду уголовных дел, и тем не менее, они даже сейчас принимают участие в ряде газовых схем и пользуются финансовыми привилегиями для своих банков. Ни один «оппоблоковец» не наказан – их выгоднее держать на поводке», – возмутился парламентарий.

При этом Рабинович высказал уверенность, что Левочкин по-прежнему имеет влияние на происходящее в стране.

«Левочкин – бенефициар украинской коррупции. За Кучмой, а потом за Януковичем всегда стоял Левочкин: поднимите старые фото – он всегда за плечами хозяина. Сначала мне тоже показалось, что он – умный и образованный человек. Но за этой улыбчивой маской интеллигентного человека – злобное лицо того, кто грабил и грабит страну беззастенчиво», – подчеркнул лидер партии «За життя».

Политик напомнил, что ранее подал в Национальное антикоррупционное бюро и другие правоохранительные органы документы, согласно которым Левочкин купил «самые дорогие в мире земли» на Кап Ферра (Франция).

«Представьте, не арабские шейхи, а Сережа Левочкин купил четыре участка на 80 миллионов долларов – и объединил их в один, а также приобрел яхту «Белуга», а еще и содержит телеканал «Интер», обливающий грязью неугодных. И все это куплено и функционирует всего лишь на одну зарплату нардепа, ведь он официально никогда не работал в бизнесе», – отметил народный депутат.

Он также рассказал о наличии 72 офшорных компаний, которые записаны на Левочкина и его сестру.

«По всей видимости, у его сестры талант финансового гения, если бизнес приносит такую прибыль. Такую динамику роста прибыли показывают только компании семьи Левочкиных и Facebook Марка Цукерберга. Вот за все это люди, называющие себя «оппозицией», и продают своих избирателей, формально присутствуют в Раде, а на деле – греются на своих виллах за тысячи километров от Киева», – заключил Рабинович.