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Печерский райсуд Киева арестовал почти $105 тысяч, которые следователи нашли на клумбе во время обыска по делу о взяточничестве на Винницкой таможне. Соответствующее определение суда от 18 октября 2017 года опубликовано в Едином реестре судебных решений.

Согласно тексту решения, Генпрокуратурой предварительно установлено, что служащие Винницкой таможни ГФС якобы с целью получения взяток способствовали ввозу в Украину товаров по заниженной стоимости, сообщает LIGA.net.

5 октября 2017 года правоохранители провели санкционированный обыск в жилье брата мужчины, подозреваемого в получении взяток от посредников коммерческих структур, которые он затем якобы передавал начальнику таможни и его заместителям.

Во время обыска следователи увидели, что с балкона соседней квартиры, в которой проживает жена брата вышеупомянутого подозреваемого, неизвестное лицо выбрасывает вещи и пакеты на улицу.

Осмотрев клумбу, на которую сбрасывали вещи, правоохранители нашли на ней полиэтиленовый пакет, а в нем - перевязанные резинками деньги в конвертах с надписями. Общая сумма изъятых средств - $104 860.

Кроме того, возле клумбы следователи задержали мужчину, представившегося приятелем одного из фигурантов, и изъяли у него мобильные телефоны.

Решением суда изъятые денежные средства и телефоны арестованы.

7 октября 2017 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что руководство Винницкой таможни подозревается в систематическом взяточничестве.
ForUm

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