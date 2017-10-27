В Украине достаточно угля и газа для качественного прохождения отопительного сезона. Об этом в ходе селекторного совещания по прохождению отопительного сезона заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, сообщает пресс-служба Минэнергоугля.

По его словам, не стоит сеять панику, будто в Украине нехватка угля. Потому что алгоритм обеспечения запасов угля на генерирующих станциях отопительного сезона 2016-2017 и 2017-2018 гг. совершенно разный.

«В связи с блокадой угля с Донбасса мы перешли от «постоплаты» доставки угля к «предоплате» на два месяца раньше. То есть все генерирующие компании, которые сегодня обеспечиваются антрацитовой группой угля, работают на условиях предоплаты», - уточнил Насалик.

Министр заверил, что все генерирующие компании на сегодня законтрактованны до конца марта следующего года. И запасы угля, начиная с ноября этого года, будут не уменьшаться, а наоборот увеличиваться на складах генерирующих компаний.

«Более сложный периодами были июль, август, сентябрь и октябрь, когда в связи с плановым ремонтом атомных блоков энергосистема страны работала на 10 атомных блоках. С 5 ноября запускается 13 атомных блоков. Поэтому не стоит сеять панику, зима в Украине пройдет тепло для каждого украинского дома», - отметил Насалик.

Кроме того, министр подчеркнул, что если ориентироваться на запасы угля 2,5-3 млн тонн, то оборотных средств тепловых станций в связи с предоплатой необходимо около 10 млрд грн. Очевидно, что эти средства были бы кредитными и 20% легло бы на плечи потребителей. «Алгоритм, который разработало Минэнергоугля, дает возможность не переводить обязательства тепловой генерации на потребителей», - резюмировал министр.

Напомним, в.и.о. директора ГП «НЭК «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук заявил, что в Украине три года наблюдается кризис с созданием запасов угля, однако энергетики готовы к возможному дефициту ресурсов.