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Сессия Переяслав-Хмельницкого городского совета в четверг проголосовала за возвращение этому населенному пункту исторического названия Переяслав.

Депутаты обратятся в Киевский облсовет с просьбой внести представление в Верховную Раду для переименования города, сообщает LB.ua.

Переяслав - один из древнейших городов Украины, его первое упоминание датируется 907 годом. Нынешнее название получил в 1943 году после освобождения от немецких войск. Изменение названия тогда объяснили целью «почтения памяти великого сына украинского народа... основоположника союза российского и украинского народов - Богдана Хмельницкого».

Еще в 2000 году местная власть попробовала инициировать возвращение городу названия Переяслав. Планировали провести местный референдум вместе с всеукраинским, но он был заблокирован коммунистами.

 
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