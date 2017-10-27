Сотрудники Службы безопасности Украины задержали жителя Днипра, который распространял антиукраинскую пропаганду в одной из социальных сетей, сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что местный частный предприниматель размещал в Интернете статьи, фотографии и видеоматериалы с призывами к изменению границ территории государства. Агитатор сепаратистов, в частности, утверждал, что Украина - часть России.

Во время обыска сотрудники спецслужбы изъяли компьютерную технику с доказательствами антиукраинской деятельности. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.