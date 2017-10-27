Сотрудники Главного управления Службы безопасности Украины в АР Крым начали специальное досудебное расследование в отношении двух депутатов Севастопольского городского совета, сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что правоохранители собрали полную доказательную базу и установили, что двое депутатов 6 созыва, избранных на очередных выборах депутатов ВР АР Крым в 2010 году, сознательно нарушили Конституцию и другие законы Украины.

«Они, зная, что Севастополь является неотъемлемой частью Украины, проголосовали за «независимость» полуострова, создание так называемой «Республики Крым» и за переименование городского совета в «Законодательное собрание города Севастополь», чем нанесли ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины», – говорится в сообщении.

Действия злоумышленников следователи СБУ квалифицировали по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. В отношении них начато специальное досудебное расследование, поскольку они постоянно находятся на территории временно оккупированного Крыма. Бывшие депутаты объявлены в розыск.