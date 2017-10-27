Донецкий бизнесмен Ринат Ахметов снова возглавил список самых богатых украинцев, а Петр Порошенко вернул себе звание миллиардера. Суммарное состояние всех участников рейтинга - $26,7 млрд, что на 33% больше, чем в 2016 году. Об этом говорится в рейтинге «ТОП-100 самых богатых украинцев», составленном журналом «Новое время» и инвестиционной компанией Dragon Capital.

Как показывает нынешний рейтинг, практически никто из крупных капиталистов еще не вернулся к докризисному уровню оценки собственных активов. Тем не менее, в этом году президент Украины Петр Порошенко вернул себе звание миллиардера — впервые за четыре последних года. Отмечается, что в первой десятке самых богатых просели лишь Игорь Коломойский и его бизнес-партнер Геннадий Боголюбов. Это из-за национализации в декабре 2016-го принадлежавшего им «ПриватБанка».

На первом месте, как и в прошлом году, оказался олигарх Ринат Ахметов. Его состояние оценивается в $6,9 млрд, что на 69% больше по сравнению с прошлым годом. На втором месте оказался олигарх Виктор Пинчук ($1,4 млрд, +13%). Замыкает первую тройку Константин Жеваго ($1,4 млрд, +209%).

В абсолютном значении больше всех из ТОП-100 приумножил состояние лидер рейтинга Ринат Ахметов - он стал богаче на $2,8 млрд, что равно совокупному состоянию Викора Пинчука и Константина Жеваго.

Как отмечает «Новое время», еще совсем недавно аналитики пророчили Жеваго если не экономическое забвение, то как минимум жесткий дефолт. Но вышло наоборот: значительный рост предпринимателю обеспечило удорожание железорудного сырья на мировых рынках. С января 2016 года капитализация его компании Ferrexpo, по оценке аналитиков Dragon Capital, выросла в семь раз. На четвертом месте рейтинга - Вадим Новинский ($1,2 млрд, +113%). А пятую строку занял президент Украины Петр Порошенко ($1,0 млрд, +7%).

Как отмечает «Новое время», Петр Порошенко является самым влиятельным человеком в украинской политике, но вот в списке самых богатых украинцев подобного статуса у него нет. Однако глава государства работает в этом направлении: он вновь попал в пятерку богатейших, вернув себе в 2017-м статус долларового миллиардера. Шестую строку рейтинга занял Игорь Коломойский ($1,0 млрд, -11%), а на седьмом месте - Геннадий Боголюбов ($763 млн, -9%).

Как пишет «Новое время», лидером по потерям в 2017-м стал Игор Коломойский, который утратил за год $129 миллинов и едва не покинул лигу украинских долларовых миллиардеров. Падение могло оказаться и большим, однако рост цен на руду и металлы стал драйвером роста капитализации ферросплавных заводов и Криворожского железорудного комбината. Замыкают первую десятку рейтинга олигархи Дмитрий Фирташ ($746 млн, +14%), Юрий Косюк ($693 млн, +10%), Александр и Галина Гереги ($688 млн, +5%). Общее состояние первой десятки рейтинга, таким образом, составляет 15,8 миллиардов долларов, сообщает УНИАН.

Бывший российский бизнесмен с украинскими активами Константин Григоришин, который в прошлом году получил украинское гражданство, а также впервые попал в ТОП-10 рейтинга, в этот раз оказался на 13 месте. Его состояние просело на 2% и составляет $570 млн. Как отмечает издание, за 11 лет существования рейтинга структура украинского капитализма не претерпела существенных изменений.

«Какие бы потрясения ни переживала страна, экономические пропорции монументальны: Ринат Ахметов - вечно первый, а остальные лица из верхней части списка лишь меняются местами друг с другом», - пишет «Новое время».

«Подобный результат говорит о том, что национальная экономика все еще сконцентрирована в руках небольшой группы лиц. И при этом остается сырьевым придатком Европы. А значит, полностью зависит от внешней конъюнктуры, которая сейчас благоприятна», - говорится в материале журнала.