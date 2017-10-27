В Киеве без централизованного отопления остаются 234 жилых дома, сообщает пресс-служба «Киевэнерго».

Отмечается, что во время развертывания системы централизованного отопления было выявлено 396 аварийных повреждений теплосетей, сегодня 82 из них находятся в работе.

По данным компании, в течение суток «Киевэнерго» ликвидировало 96 аварийных повреждений на столичных теплосетях и выявило 46 новых.

«Качество теплоснабжения напрямую зависит от состояния сетей. Отметим, 70% теплосетей Киева уже исчерпали свой 25-летний ресурс эксплуатации и нуждаются в замене», – сказано в сообщении.

Напомним, 15 октября в Украине начался отопительный сезон.