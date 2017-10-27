Печерский районный суд г. Киева возобновил уголовное производство о привлечении нардепа Аандрея Левуса к ответственности за клевету в адрес Виктора Медведчука. Об этом сообщает исполком Общественного движения «Украинский выбор — Право народа».

«За цинично лживые, клеветнические обвинения в адрес лидера Общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктора Медведчука нардеп А. Левус понесет уголовную ответственность», — говорится в заявлении исполкома.

В Движении напомнили, что в апреле 2016 года народный депутат Левус совместно с другими парламентариями бездоказательно обвинил В. Медведчука и других участников Общественного движения в совершении действий, направленных на насильственное изменение власти, свержение конституционного строя, в государственной измене и финансировании терроризма.

«Несмотря на приведенные факты и неоспоримые аргументы, свидетельствующие о совершении А. Левусом (как инициатором) и другими народными депутатами уголовного правонарушения согласно части второй статьи 383 Уголовного кодекса Украины («Заведомо ложное сообщение о совершение преступления»), следственные органы прокуратуры, по сути, самоустранились от проведения объективного и всестороннего следствия и незаконно закрыли уголовное производство о привлечении Левуса к ответственности», — сообщили в «Украинском выборе». Однако 10 октября 2017 года Печерский районный суд г. Киева признал такие действия прокуратуры необоснованными и отметил решение о прекращении уголовного преследования Левуса.

В частности, суд обязал прокуратуру г. Киева провести всестороннее и полное расследование по делу, дать надлежащую оценку совершенных Левусом и другими нардепами действий. Также суд признал установленным факт предвзятости и субъективности следователя во время проведения досудебного расследования, указав при этом на необоснованность и бездоказательность его утверждений о якобы наличии в действиях членов Общественного движения признаков противоправности.

«Мы в очередной раз заявляем, что Левусом и другими народными депутатами — авторами заведомо ложных заявлений на протяжении трех лет осуществляется моральный террор в отношении участников Общественного движения «Украинский выбор — Право народа» и его лидера. По сути, можно говорить о политическом преследовании с использованием клеветнических заявлений и доносов», — заявили в исполкоме.

Также Общественное движение потребовало от правоохранительных органов беспристрастного, полного и объективного расследования. «Мы верим, что А. Левус и другие народные депутаты — ярые адепты «партии войны», пропагандирующей в обществе идеологию нетерпимости и ненависти, прикрывающие свои лживые обвинения депутатским значком, предстанут перед судом и понесут не только политическую, но и уголовную ответственность», — отметили в «Украинском выборе».