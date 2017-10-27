Народный депутат Игорь Мосийчук, получивший ранения во время взрыва в Киеве, сообщил, что врачи еще не извлекли из его тела все осколочные элементы.

«Жив. Состояние улучшается, но из тела еще не извлечены все осколочные элементы и конечно боли иногда становятся невыносимыми. Жизнь и борьба за нее продолжается», – написал он на своей странице в Facebook.

Нардеп также сообщил, что сегодня в Винницкой области хоронят его охранника Руслана Кушнира. «К сожалению, не могу отдать последнюю честь РусикУ. Мои помощники там и всем возможным помогают семье погибшего», – отметил он.

Как сообщал ForUm, в среду, 25 октября, в 22:15 возле редакции телеканала Эспрессо на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого пострадали три человека, среди них Игорь Мосийчук и политолог Виталий Бала, два человека погибли – охранник депутата Руслан Кушнир и бывший полицейский Михаил Мормиль, который проходил мимо

У Мосийчука диагностированы ранения конечностей, спины и живота.