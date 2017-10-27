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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отмечает, что необходимо говорить о новых санкциях против Российской Федерации. Об этом он сказал на конференции «Киевские трансатлантические диалоги».

Глава МИД подчеркнул, что его главная задача на посту министра заключается в том, чтобы на международном уровне «сохранять дух солидарности, который мы имеем на протяжении всех этих 3,5 лет российской агрессии против Украины».

«Значение введения санкций против агрессора является уникальным явлением в истории международных отношений», - заявил Климкин.

Он напомнил, как после войны в Грузии в 2008 году Европейский Союз начал так называемое партнерство по модернизации, а Соединенные Штаты Америки проводили идею «перезагрузки» в отношениях с РФ, сообщает УНИАН.

«Сейчас все четко осознают, что отношения на основе доверия с такой Россией невозможны. Это совершенно невозможно. И потому, что Россия нарушила любого рода обязательства, которые имели юридическую и политическую силу, сейчас значение отношений с Россией также полностью отличается, чем до того», - сказал Климкин.

Глава МИД выразил убеждение, что «санкции бесспорно срабатывают». Также Климкин убежден, что политическое давление на Россию также срабатывает. «Я убежден, что мы должны иметь возможность сохранить этот уровень международной поддержки. Речь идет о новых санкциях, речь идет о новых идеях, каким образом в дальнейшем усилить это международное давление, и также речь идет о сохранении этого уровня солидарности», - подчеркнул Климкин.

Напомним, Госдепартамент США в четверг, 26 октября, передал Конгрессу список российских компаний и организаций, в отношении которых могут быть введены санкции.
ForUm

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