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Печерский суд г. Киева обязал ГПУ провести расследование фактов незаконного объявления ГПУ в розыск Интерпола политических оппонентов власти. Об этом на своей странице в Facebook написал  бывший первый заместитель Генпрокурора Ренат Кузьмин.

«Резолюцией N 2161 (2017) «Злоупотребления в использовании системы Интерпола: необходимость получения более жестких правовых гарантий» Парламентская ассамблея Совета Европы фактически обвинила Украину в злоупотреблении полномочиями при объявлении оппонентов власти в розыск каналами Интерпола. Мое заявление о расследовании этих злоупотреблений Генпрокурор Луценко проигнорировал, что, впрочем, и не удивительно: не может же он возбудить дело против самого себя. Так вот, 27.09.17 Печерский суд г. Киева, рассмотрев мою жалобу, обязал ГПУ исполнить требование закона и провести расследование», - отметил он, сообщает «Капитал».

Кузьмин не питает иллюзий по поводу результатов.

«Но, как говорится, всему свое время. Новый Генпрокурор с новыми подчиненными обязательно вернутся к этому вопросу с вполне справедливым для нынешнего Генпрокурора стогом», - отметил он.
ForUm

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