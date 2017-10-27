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За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 20 раз нарушили перемирие, в результате боевых действий один украинский военный получил боевую травму, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«В конце прошлых суток обстановка в районе проведения АТО и в дальнейшем оставалась напряженной. С донецкого направления, которое до этого было самым горячим, огневая активность врага сместилась на приморское направление, где противник все чаще стал применять минометы», – говорится в сообщении.

Так, по данным штаба, вечером боевики 4 раза били из 82-миллиметровых минометов, противотанковых гранатометов, стрелкового оружия по защитникам Гнутово. Также оккупанты применяли минометы калибра 82 миллиметра у Водяного и Павлополя.

На донецком направлении «горячей точкой» остается авдеевская промзона. Здесь в конце суток российско-оккупационные группировки дважды обстреливали наши опорные пункты из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А вследствие гранатометного огня недалеко Песок получил боевую травму один украинский воин.

На луганском направлении под огонь гранатометов и стрелкового оружия попали наши позиции на подступах к Станице Луганской.

В штабе также подчеркнули, что силы АТО 16 раз применяли оружие на поражение противника. 
ForUm

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