Национальный банк Украины не планирует полностью запрещать оборот наличного российского рубля на территории Украины, сообщил заместитель главы НБУ Олег Чурий на брифинге.

Он напомнил, что НБУ запретил банкам принимать новые купюры номиналом 200 российских рублей в связи с изображением на них символики оккупированного Крыма. «У нас нет планов для дальнейшего запрета оборота наличных российских рублей на территории Украины», - сказал Чурий, сообщает УНИАН.

Отвечая на вопрос, обосновано ли обращение рубля на территории Украины экономически, Чурий отметил, что обращение той или иной валюты обусловлено спросом и предложением на рынке. «Если сейчас есть спрос, в частности, на российские рубли, то мы не собираемся запрещать банкам оперировать и зарабатывать на этом деньги», - добавил он.

Напомним, Центральный банк России ввел в обращение новые банкноты номиналом 200 рублей, на которых изображен оккупированный Севастополь.

13 октября Национальный банк Украины запретил банкам осуществлять операции с банкнотами и монетами Центрального банка РФ, на которых изображены объекты, находящиеся на оккупированной Россией территории