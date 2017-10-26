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Хозяйственный суд города Киева удовлетворил иск Национального антикоррупционного бюро Украины и признал недействительным договор поставки между ГП «Управление промышленных предприятий Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины» и ОАО «Коростенский завод железобетонных шпал».

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ, соответствующее решение принято 24 октября 2017 года.

«Указанное соглашение заключено вопреки Закону Украины «Об осуществлении государственных закупок», а именно – вообще без проведения закупочной процедуры. Принятие такого решения позволит вернуть государственному предприятию 26 млн грн, которые оно переплатило», - заявили в НАБУ.

По версии следствия, в ноября 2015 года «Укрзализныця» без проведения процедур государственных закупок заключила договор с ОАО «Коростенский завод железобетонных шпал», во исполнение которого последнее поставило госпредприятию элементы рельсовых клемно-болтовых скреплений на общую сумму более 157 млн ​​893 тыс. грн. Поставщиками выступили шесть других предприятий. В результате таких действий ГП «УПП УЗ» нанесен ущерб на сумму свыше 26 млн грн.

Вступление в законную силу решения суда Киева приведет к применению последствий недействительности договора, определенных ст.216 Гражданского кодекса Украины, в том числе и возвращение государственному предприятию уплаченных средств.
ForUm

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