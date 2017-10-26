«Языковая статья» нового закона Украины «Об образовании» спровоцировала международный скандал. Об этом заявил лидер общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Виктор Медведчук.

«Вот уже полтора месяца к Украине приковано внимание как европейских СМИ, так и международных институций. Принятый Верховной Радой и подписанный президентом Украины закон «Об образовании» заставил весь мир говорить о том, что в нашей стране нарушаются права национальных меньшинств, что Украина как европейская держава не выполняет взятые на себя обязательства, закрепленные в международных договорах», — пишет Медведчук в своей статье для газеты «Аргументы и факты в Украине».

По его словам, принятие закона «Об образовании» стало последней каплей, переполнившей чашу терпения не только украинцев, но и европейцев. Так, скандальная «языковая статья» нового закона вызвала жесткую реакцию в России, Венгрии, Румынии, Молдове, Польше и Греции. «Мнение мирового сообщества более чем однозначно: Украина взяла на себя целый ряд обязательств, в частности связанных с обеспечением языковых прав украинских граждан (ведь вопрос языка — это вопрос гражданских прав), а значит, обязана их выполнять. Особенно если учесть, что эти права закреплены не только в статье 10 Конституции Украины, но и в ряде международных нормативно-правовых актов: Международном пакте о гражданских и политических правах, Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств», — указал политик.

Также он заявил, что попытка игнорировать обязательства, касающиеся языков национальных меньшинств, приведет к международной изоляции Украины. Как подтверждение он привел новую резолюцию ПАСЕ, где говорится, что «новый закон влечет за собой значительное сокращение прав, ранее узаконенных за «национальными меньшинствами» в отношении их собственного языка образования». «Именно нарушение базовых демократических стандартов и принципов (в частности, принципа недискриминации ― пункт 6 резолюции) вызвало такую жесткую реакцию ПАСЕ», — подчеркнул лидер «Украинского выбора».

В то же время он отметил, что принятие закона «Об образовании» может иметь для Украины последствия куда более негативные, чем показательная «дипломатическая порка». «Судя по заявлениям официального Будапешта, Венгрия намерена не только блокировать дальнейшее сближение Украины с ЕС, но и инициировать рассмотрение вопроса о нарушении Украиной Соглашения об ассоциации с Евросоюзом на заседании Совета Ассоциации Украина ― ЕС», — сообщил Медведчук.