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Следователи Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины на основании соответствующих разрешений суда проводят обыски по месту жительства лиц, причастных к руководству банка «Капитал», и месту расположения офисных помещений, используемых бизнес-структурами конечного владельца этого банка в бизнес-центре «Гулливер». Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Установлено, что в течение 2011-2013 гг. благодаря указанному банковскому учреждению осуществлялись денежные перечисления, направленные на незаконное возмещение НДС, функционировали так называемые «налоговые площадки» и обеспечивался перевод денег из зарубежных стран на банковские счета подконтрольных Александру Клименко предприятий (группа «Юнисон»).

«В рамках досудебного расследования, которое осуществляется Главной военной прокуратурой в уголовном производстве по подозрению бывшего председателя Государственной налоговой службы Украины и в дальнейшем министра доходов и сборов Украины Клименко в участии в организованной Януковичем преступной организации, совершении в ее составе тяжкого преступления в сфере служебной деятельности, причинившее тяжкие последствия в виде материального ущерба государству в крупном размере и в совершении в 2011-2017 годах легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем организованной группой в особо крупных размерах, на причастность к совершенным Клименко преступлениям проверяются бывшие должностные лица банка «Капитал» и его конечный владелец гражданин Е., который, кроме украинского гражданства, имеет гражданство Израиля», - говорится в сообщении.

В дальнейшем, с целью избежания уголовной ответственности за совершенные действия должностными лицами банка «Капитал» по указанию его конечного владельца обеспечено уничтожение всей банковской информации, которая сохранялась на компьютерных носителях.

«Благодаря тесному сотрудничеству с Департаментом защиты экономики Национальной полиции следствием установлено местонахождение значительной части якобы уничтоженного серверного оборудования банка «Капитал» и получено неопровержимые доказательства функционирования преступной организации», - сообщили в ГПУ.

Также следователями проводится обыск по месту жительства бывшего руководителя Киевского отделения Публичного акционерного общества «АКБ «Капитал», который является отцом одного из народных депутатов Украины.

«Указанные обыски никоим образом не связаны с политической деятельностью указанного народного депутата», - подчеркнули в ведомстве.

Целью проведения следственных действий является необходимость отыскания документов банка «Капитал», предприятий группы «Юнисон» и других вещей и документов, которые могут иметь доказательственное значение для уголовного производства.

Напомним, Главная военная прокуратура осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 1 ст. 256 (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) и другими статьями Уголовного кодекса Украины.

 

 
ForUm

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