В 3-этажном жилом доме по ул. Обуховской, 60, в Святошинском районе Киева произошел пожар.

По данным ГосЧС, информация о возгорании поступила в ночь на четверг, 26 октября, в 03:39.

По прибытию пожарных было установлено, что горит кровля на площади 300 кв. м.

В 05:58 пожар был локализован, а в 06:38 – ликвидирован.

Ликвидация пожара осложнялось отсутствием исправных пожарных гидрантов возле жилого дома, а в ближайших пожарных гидрантах, которые находились в 600 м, отсутствовал достаточный напор воды. Поэтому спасателям приходилось осуществлять постоянный подвоз воды.

Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений, удалось предотвратить распространение пламени на 1 и 2 этажи жилого дома. Кроме того, во время тушения пожара из здания пожарные, чтобы предотвратить возможный взрыв, вынесли два газовых баллона.

К тушению пожара были привлечены 18 единиц основной и специальной техники, а также 67 человек личного состава.

Во время пожара никто не пострадал.

По предварительной информации, на 1-м этаже жилого дома проживало 35 человек, отселенных с территории проведения антитеррористической операции.