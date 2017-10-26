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За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 15 раз нарушили перемирие, сообщает пресс-центр штаба АТО.

В ответ украинские бойцы 9 раз применяли оружие, в результате боевых действий получил ранения один военнослужащий сил АТО.

Так, ночью, неподалеку Троицкого боевики сначала били по укреплениям сил АТО из минометов калибра 120 миллиметров, а около 23:00 вблизи этого же поселка выпустили 20 снарядов из реактивной системы залпового огня. Кроме того, вечером НВФ обстреляли из 120-миллиметровых минометов жилой сектор поселка Водяное.

На донецком направлении под гранатометным огнем боевиков оказались украинские позиции на подступах к Авдеевке и на шахте Бутовка.

Из этого же оружия боевики вели огонь вблизи Крымского на луганском направлении.
ForUm

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