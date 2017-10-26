Президент Петр Порошенко поговорил по телефону с освобожденными украинскими и крымскотатарскими общественными деятелями – политзаключенным Ахтемом Чийгозом и заместителем председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеровым, которые сейчас находятся в Турции. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

«Сегодня миллионы украинцев, которые боролись, молились за Ваше освобождение, для них это очень счастливый день», - сказал Президент.

«Я считаю, что сегодня Вы подарили надежду не только тем, кто боролся за ваше освобождение, а всем крымским татарам – правда все равно победит, и мы все равно вернем Крым. И что Украина восстановится, и мы точно будем вместе», - сказал Порошенко.

Глава государства добавил: «Я вас не поздравляю со свободой, ибо свобода будет тогда, когда мы с Вами будем вместе с нашими крымскими татарами в Крыму. Вот это будет настоящая свобода. А сейчас это очень важный, но промежуточный этап нашей борьбы».

«Я очень счастлив, что моя договоренность с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом реализовалась. Мы тогда не могли ее обнародовать. Но я проинформировал и Мустафу Агу, и наших партнеров о том, что мы в ближайшие дни этого ждем, и, к счастью, это произошло», - отметил он.

Президент подчеркнул, что поручил послу Украины в Турции обеспечить все необходимые процедуры, и уже в ближайшее время Чийгоза и Умерова ждут в Киеве.

Порошенко также поинтересовался состоянием здоровья активистов и отметил, что в Киеве они смогут пройти полное медицинское обследование и лечение.

Чийгоз поблагодарил Президента за усилия, приложенные для их с Умеровым освобождения. «Находясь в тюрьме, я им в лицо говорил – мой президент Порошенко. Я Вам говорю это искренне, потому что Вы достойны этих слов», - отметил Чийгоз. Он также отметил, что надеялся сразу же после освобождения приехать в Украину и с нетерпением ждет этого момента: «Я предполагал, что сначала, как положено, поеду к своему Президенту, а потом поеду в турне. Но так случилось. Я вообще думал, что меня везут в Сибирь».

Умеров также поблагодарил главу государства и отметил, что главная наша задача – это восстановить границы Украины.

Напомним, 25 октября представителей Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в оккупированном Крыму, освободили от отбывания наказания и выдали турецкой стороне. Россия освободила их с запретом проживать в Крыму. По словам адвоката Николая Полозова, Чийгоз и Умеров не просили Путина о помиловании.

Их ждут в Киеве уже в среду, 26 октября.