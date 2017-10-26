также в разделеОбщество
Украина подала новый иск в ЕСПЧ против России 25
Погибший охранник работал с Мосийчуком всего месяц 40
Вступили в силу новые штрафы за парковку на местах для инвалидов 58
25 октября. Картина дня 55
ГПУ решила засекретить решения судов по Калиновке 44
Ученые нашли эффективное средство от старения 119
До конца года в поездах обновят 70% постельного белья 33
Умерова и Чийгоза ждут в Киеве уже завтра 50
Судью со второй попытки приговорили к 7 годам тюрьмы за взяточничество 39
НАПК проверит лотерейные выигрыши Ляшко 63
Суд избрал меру пресечения Коханивскому 61
В Украине хотят ввести налог на кошек и собак 132
НАБУ сообщило о подозрении Мартыненко 48
Нацлотерея не стала комментировать выигрыш Ляшко 52
РФ создает бригаду для охраны Керченского моста 65
В Харькове выпал первый снег 130
Пропавшие в России украинцы-автостопщики нашлись в СИЗО 115
Чубаров: Кремль запретил Чийгозу и Умерову жить в Крыму 55

Белорусские пограничники задержали 44-летнего жителя Тернопольской области, которому запрещен въезд в страну.

Об этом сообщил Государственный пограничный комитет Беларуси.

«В пункте пропуска «Верхний Теребежов» 24 октября при оформлении на выезд из Беларуси в Украину в ходе пограничного контроля был выявлен гражданин Украины. 44-летний житель Тернопольской области находится в списках лиц, въезд которым в Беларусь запрещен или нежелателен», - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что украинец следовал из России в Украину транзитом через Беларусь. 

В 2013 году гражданин был депортирован из страны с запретом въезда на 5 лет за нарушение правил пребывания. Однако он проигнорировал данное решение и вновь отправился на белорусскую территорию. 

Возбуждено уголовное дело по ст. 371-2 Уголовного кодекса Республики Беларусь, ему может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3-х лет.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги