Белорусские пограничники задержали 44-летнего жителя Тернопольской области, которому запрещен въезд в страну.

Об этом сообщил Государственный пограничный комитет Беларуси.

«В пункте пропуска «Верхний Теребежов» 24 октября при оформлении на выезд из Беларуси в Украину в ходе пограничного контроля был выявлен гражданин Украины. 44-летний житель Тернопольской области находится в списках лиц, въезд которым в Беларусь запрещен или нежелателен», - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что украинец следовал из России в Украину транзитом через Беларусь.

В 2013 году гражданин был депортирован из страны с запретом въезда на 5 лет за нарушение правил пребывания. Однако он проигнорировал данное решение и вновь отправился на белорусскую территорию.



Возбуждено уголовное дело по ст. 371-2 Уголовного кодекса Республики Беларусь, ему может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3-х лет.