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Федерация футбола Украины будет наказывать игроков за намеренно полученные желтую или красную карточки.

Соответствующее решение утвердил исполнительный комитет ФФУ, приняв во внимание практику и регламентные нормы УЕФА и ФИФА, сообщается на сайте федерации. 

«Исполком принял решение о внесении изменений в Дисциплинарные правила ФФУ, касающиеся возможности применения санкций в виде отстранения от участия в соревнованиях на два матча или на определенный срок к футболистам за умышленное получение желтой или красной карточки с определенной целью», - говорится в сообщении.
ForUm

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