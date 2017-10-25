В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №7220, предусматривающий регистрацию животных – диких, бездомных и домашних. За первые две категории заплатят местные власти, а за домашних – владельцы.

Так, в списки будут попадать все животные старше двух месяцев. В случае покупки животного, зарегистрировать его нужно будет не позднее чем через пять дней.

В случае переезда с домашним животным украинцев обяжут информировать ветеринарную службу также в пятидневный срок.

После успешной регистрации животному выдадут пожизненный порядковый номер, который придется прикрепить к ошейнику.

За регистрацию домашнего животного необходимо будет заплатить сбор в размере около 170 гривен.

Кроме того, законопроект предусматривает введение штрафов и уголовной ответственности за умерщвление беременных животных и их усыпление в присутствии детей.

Эти действия будут приравниваться к жестокому обращению с животными. Согласно 299 статье УК Украины виновнику грозит штраф до 850 гривен или арест на срок до шести месяцев.

Также вводятся штрафы и за неуборку экскрементов собаки (от 850 грн до 1,7 тыс. грн), использование животных для попрошайничества (от 5,1 до 20,4 тыс. грн), разведение беспородных домашних животных (от 5,1 до 20,4 тыс. грн), отказ от стерилизации животного (3,4 до 20,4 тыс. грн), а также за продажу кошек и собак с рук без документов (от 340 грн до 20,4 тыс. грн).